Седьмого мая в СамГМУ провели мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) состоялись памятные мероприятия накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Акция стартовала у учебного корпуса на улице Гагарина, 18, где участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Слово предоставили руководству университета и ветеранским активистам. Ректор СамГМУ Александр Колсанов и профессора университета поделились воспоминаниями и высказали пожелания аудитории.
Продолжением стало выступление студентов университета. Учащиеся подготовили музыкальные композиции и поэтические произведения. Отдельно звучала песня «Катюша» в исполнении Натальи Щербаковой, а студент Денис Головач прочитал собственное стихотворение.
Традиционно завершился утренний митинг возложения венков и цветов к мемориальным сооружениям. Установленная новая скульптурная композиция медсестры, созданная заслуженным российским скульптором Иваном Мельниковым, украсила территорию Клиник СамГМУ.
Александр Колсанов акцентировал внимание на значимости событий прошлого и призвал сохранить память о подвигах солдат и медиков времен войны. Главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков дополнил рассказ историческими деталями периода войны.
Участники мероприятия выразили общую позицию важности поддержания исторических традиций и единства общества вокруг великого исторического события.
В рамках мероприятия коллектив профкома посетил ветеранов университета, а студенческая делегация возложила цветы к Вечному огню на площади Славы.
Завершением серии мероприятий станет участие коллектива СамГМУ в шествии «Бессмертный полк» 9 мая, когда студенты и преподаватели присоединятся к всероссийскому маршу с фотографиями родственников-фронтовиков.
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