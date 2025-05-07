Седьмого мая в СамГМУ провели мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ

Акция стартовала у учебного корпуса на улице Гагарина, 18, где участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Слово предоставили руководству университета и ветеранским активистам. Ректор СамГМУ Александр Колсанов и профессора университета поделились воспоминаниями и высказали пожелания аудитории.