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Цветы и венки возложили к стеле на площади Воинской Славы в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону почтили память защитников города.

Источник: сайт администрации Ростова-на-Дону

Жители донской столицы возложили цветы и венки к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Акцией почтили память участников Великой Отечественной войны.

— Ростовчане показали всему миру пример несокрушимости и силы духа советского народа. Наша задача — сохранить для потомков память о великом подвиге. Мы помним, мы гордимся, — написал в своем телеграм-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны фашисты дважды оккупировали Ростов-на-Дону. Второе и окончательное освобождение города состоялось 14 февраля 1943 года.