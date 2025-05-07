Цветы и венки возложили к стеле на площади Воинской Славы в Ростове-на-Дону

— Ростовчане показали всему миру пример несокрушимости и силы духа советского народа. Наша задача — сохранить для потомков память о великом подвиге. Мы помним, мы гордимся, — написал в своем телеграм-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.