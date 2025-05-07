Цветы и венки возложили к стеле на площади Воинской Славы в Ростове-на-Дону

Жители донской столицы возложили цветы и венки к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы». Акцией почтили память участников Великой Отечественной войны.
— Ростовчане показали всему миру пример несокрушимости и силы духа советского народа. Наша задача — сохранить для потомков память о великом подвиге. Мы помним, мы гордимся, — написал в своем телеграм-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
Напомним, в годы Великой Отечественной войны фашисты дважды оккупировали Ростов-на-Дону. Второе и окончательное освобождение города состоялось 14 февраля 1943 года.