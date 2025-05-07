Краснодарцам не придется платить за парковку 9 Мая

По его словам, такое решение принято впервые, чтобы жители и гости краевой столицы могли спокойно посетить памятные места, возложить цветы к мемориалам и поучаствовать в праздничных мероприятиях. В этом году их запланировано особенно много — концерты, шествия и встречи пройдут в разных районах города.



Бесплатный режим парковки будет действовать 9 мая с 08:00 до 20:00. За это время горожане смогут воспользоваться более чем 11,6 тысячами парковочных мест без необходимости оплачивать стоянку.



Как уточнил глава города, это решение приурочено к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне, и власти хотят создать комфортные условия для всех, кто захочет почтить память героев.