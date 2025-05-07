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«Белавиа» сообщила о задержке рейсов из-за частичного ограничения полетов через Россию

Рейсы «Белавиа» задерживаются из-за частичного ограничения полетов над Россией.

Источник: Комсомольская правда

Самолеты «Белавиа» задерживаются из-за частичных ограничений полетов в воздушном пространстве центральной России, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Белавиа» отметили, что оперативную информацию по приобретенным билетам о своих рейсах пассажиры могут на сайте авиакомпании в разделе «Статус бронирования».

Еще пресс-служба белорусского авиаперевозчика предупредила, что в ближайшие дни может быть точечно скорректировано расписание полетов. Это связано с подготовкой к параду в Москве в честь 80-летия Победы.

Ранее Belavia объявила о возобновлении рейсов из Минска в Мурманск с 29 мая.

Между тем Минобороны озвучило время начала военного парада на 9 мая в Минске.

Тем временем Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».