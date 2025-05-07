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В Пермском крае сохраняется отрицательный прирост населения

За первые два месяца текущего года в регионе зарегистрировано 3406 новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

По информации Пермьстата, в январе и феврале 2025 года демографическая ситуация в Пермском крае ухудшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Родилось и умерло меньше людей, что в итоге привело к сокращению численности населения.

За первые два месяца текущего года в регионе зарегистрировано 3406 новорожденных — меньше, чем в прошлом году, когда родилось 3631 ребенок. Также снизилось количество смертей: с 6376 до 5917 человек. В результате естественная убыль населения за этот период составила 2511 человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что в красивую дату «05.05.2025» заключили брак 68 пар молодоженов Перми.