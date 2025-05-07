Памятник маршалу Рокоссовскому установят в Гомеле

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Камень на месте будущего памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому заложили в Гомеле, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
«Участники торжественной церемонии в память о героях-освободителях, жертвах Великой Отечественной войны возложили цветы на площади Восстания», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что памятник маршалу появится в областном центре 26 ноября, когда будет отмечаться 82-я годовщина освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее Sputnik писал, что в ходе работы с архивными документами краевед Владимир Абрамчук обнаружил запись в метрической книге, где говорилось, что полководец родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (теперь это Ивацевичский район Брестской области).
Рокоссовский при жизни указывал разные места и даты своего рождения. По одним данным, он родился 9 (21) декабря 1894-го, по другим — 9 (21) декабря 1896-го. Место рождения — Варшава и Великие Луки, Псковская область, Россия.
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В настоящее время единственным документальным подтверждением места и даты рождения советского полководца является метрическая книга из Национального исторического архива Беларуси.
Историки знают, что мать Рокоссовского — Антонина Овсянникова, умершая в 1911 году, была уроженкой Телехан. После смерти она была похоронена на своей малой родине.