Памятник маршалу Рокоссовскому установят в Гомеле

Ранее Sputnik писал, что в ходе работы с архивными документами краевед Владимир Абрамчук обнаружил запись в метрической книге, где говорилось, что полководец родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (теперь это Ивацевичский район Брестской области).