Создан сенсор, выявляющий хроническую болезнь почек по дыханию пациента

Их добавление в PEDOT/PSS приводит к тому, что сопротивление этого электропроводящего полимера начинает сильно меняться при его контакте с аммиаком и другими азотосодержащими веществами. Для оценки этих изменений ученые встроили сенсоры из данного материала в защитные маски для лица и проанализировали состав воздуха, который выдыхали пять десятков здоровых добровольцев и аналогичное число пациентов с хронической болезнью почек.