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Молодые исполнители предложили свое звучание песням военных лет

7 мая вышел музыкальный альбом «Героям былых времен», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него вошли пять треков, каждый из них — новое прочтение знакомых всем композиций голосами молодого поколения. Проект реализован музыкальными лейблами «Таврида. АРТ» и VK Records.

Источник: Freepik

В записи альбома приняли участие резиденты «Тавриды»: авторы и исполнители заглавных треков сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» NANSI & SIDOROV и ANOPRIEV, молодые артисты Наталика, MANTULINY и Тёма Куба. А также артисты лейбла «Таврида. АРТ»: финалисты проекта «Звезда-2025» группа «СНИМКИ» и участник СВО Сергей Нихаенко.

Новое прочтение получили такие известные композиции, как «Баллада о солдате», звучавшая в фильме «В трудный час», а также «На безымянной высоте» — из кинофильма «Тишина». NANSI & SIDOROV записали свою версию лиричной песни «Случайный вальс». Альбом будет доступен на всех популярных площадках.