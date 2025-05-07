Молодые исполнители предложили свое звучание песням военных лет

Новое прочтение получили такие известные композиции, как «Баллада о солдате», звучавшая в фильме «В трудный час», а также «На безымянной высоте» — из кинофильма «Тишина». NANSI & SIDOROV записали свою версию лиричной песни «Случайный вальс». Альбом будет доступен на всех популярных площадках.