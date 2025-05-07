Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, в связи с проведением мероприятия «Свет Великой Победы» изменения в работу общественного транспорта будут внесены уже 7 и 8 мая. В эти дни автобус № 77 выполнит дополнительные рейсы в 23.20 от конечной остановки «ТРК “Мармелад”. Автобус № 25 выполнит последние рейсы через остановку “Мамаев Курган” в сторону Тракторозаводского и Советского районов около полуночи. Данный режим работы маршрутов сохранится и 9 мая.
Скоростной трамвай со станции «Мамаев курган» в направлении «Ельшанки» отправится
Троллейбусы № 8А и № 9 вечером 9 мая будут курсировать с интервалом порядка 15−20 минут. Ориентировочное время остановки «Ул. Комсомольская» — около полуночи.
Электробусный маршрут № 15 также продлит работу и отправится от «ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 23.26.
Автобусам № 2 и № 21 вечером 9 мая добавят рейсов. Так, после 22.00 данные маршруты отправятся от конечной остановки в центральной части города с интервалом в 5−10 минут. Последние рейсы в День Победы маршруты № 2 и № 21 совершат в 22.55 и 23.15 соответственно.
Автобусы № 6 помимо движения по установленному расписанию выполнят 3 спецрейса до конечной остановки «Жилгородок» — ориентировочное отправление от ж/д вокзала 22.20, 22.40, 23.00.
По окончании массовых мероприятий в День Победы на линии выйдут 27 троллейбусов маршрутов №№ 8а, 9, 10а и 15а, а также 2 электробуса. Они будут находиться в резерве и подаваться по мере необходимости. Данный транспорт будет ожидать пассажиров у остановки «Мамаев курган» на пр. Ленина по направлению в Тракторозаводский и Центральный районы. Отправка будет производиться по мере заполнения салона.
Для жителей южных районов предусмотрен специальный рейс электрички «Волгоград-1» — «Шпалопропитка», который отправится в сторону Красноармейского района в 22.55.
Автобусы №№ 6, 21, 88 и 89э с 06.00 до 12.00 9 мая в связи с проведением на пл. Павших Борцов парада будут подъезжать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.
Автобусы № 35 во время праздничных торжеств 9 мая вместо «Речпорта» будут следовать до конечной остановки «Детский центр». Не доедет до набережной и маршрутка № 98.