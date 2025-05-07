Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

Скоростной трамвай со станции «Мамаев курган» в направлении «Ельшанки» отправится 7—8 мая в 23.36, до «Стадиона “Монолит” — в 00.28 и до “ВГТЗ” — 00.12. 9 мая после 20.00 вагоны СТ будут ходить с интервалом порядка 5 минут. Последнее отправление от станции “Ельшанка” до станции “ВГТЗ” — в 00:06. Через остановку “Мамаев Курган” вагоны проследуют в сторону “Ельшанки” в 23.36, а в сторону “ВГТЗ” — 00.25. Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 10 продлят свою работу — последние отправления от “Детского центра” до конечных станций состоятся около полуночи.