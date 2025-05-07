Жители Новосибирской области жалуются на разбитые дороги

В Черепаново на улице Чернышевского местные жители столкнулись с настоящей транспортной катастрофой — дорожное покрытие превратилось в груду ям и колдобин. Виновниками называют тяжелые грузовики, которые, несмотря на запреты, продолжают колесить по городским улицам.
Участок дороги напоминает поле боя — глубокие выбоины, трещины и размытое покрытие. Местные жители уверяют, что администрация ничего не делает, чтобы это остановить.
Напомним, что ранее Новосибирску выделили дополнительный один миллиард рублей на ремонт дорог. Ещё 400 миллионов рублей пойдет на покупку коммунальной техники.