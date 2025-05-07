Жители Новосибирской области жалуются на разбитые дороги

В Черепаново на улице Чернышевского местные жители столкнулись с настоящей транспортной катастрофой — дорожное покрытие превратилось в груду ям и колдобин. Виновниками называют тяжелые грузовики, которые, несмотря на запреты, продолжают колесить по городским улицам.