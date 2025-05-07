В мэрии Уфы сообщили о временном закрытии движения транспорта 9 мая.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, 9 мая будут действовать следующие ограничения движения автотранспорта:
- с 7:30 до 9:30 на участках улиц Пушкина — от Цюрупы до Ленина, Советской — от Пушкина до Заки Валиди для проведения на Советской площади церемонии возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову (время было изменено);
- с 7:00 до 15:00 по проспекту Октября — от ул. имени города Галле до проезда вдоль пр. Октября, 144/1; по Северному и Южному проездам — от пр. Октября до Российской; по ул. Новогорной — от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева в связи с торжественным прохождением военнослужащих и шествием Бессмертного полка.
Как пояснили в пресс-службе мэрии города, общественный транспорт поедет по улицам-дублёрам. Схемы движения автобусов представлены на слайдах. Троллейбусы № 2, 13 и 22 временно приостановят свою работу. Также 9 мая закроют парковку перед парком Победы по ул. Комарова в период проведения утренних церемоний возложения цветов.
С 7 мая до окончания праздничных мероприятий в День Победы будет временно перекрываться на определенные периоды внутренний участок вдоль администрации Уфы от Южного до Северного проездов.
Отмечается, что выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы. Поэтому жителям рекомендуется оставлять личные автомобили в другом месте, если в эти дни и в указанное время планируются какие-то поездки.