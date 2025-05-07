В Волгоградской области измерили уровень радиации

Добавим, что сейчас на территории региона действует 21 автоматизированный пост. 7 из них расположены в областной столице, еще по два — в городах Котельниково и Волжском. По одному посту для наблюдения за радиационным фоном находятся в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи (Городищенский район), Эльтон (Палласовский район) и Нижний Чир (Суровикинский район).