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В Волгоградской области измерили уровень радиации

Данные были получены от автоматизированных постов системы наблюдения, расположенных на территории региона.

Наблюдения, проведенные в марте 2025 года, показали, что в Волгоградской области сохраняется спокойная радиационная обстановка. Об этом сообщает региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В апреле измеряемые параметры радиации также не превышали нормальных значений (0,09−0,14 мкЗв/час). По данным гамма-спектрометрических измерений отдельных радионуклидов техногенная активность не выявлена.

Добавим, что сейчас на территории региона действует 21 автоматизированный пост. 7 из них расположены в областной столице, еще по два — в городах Котельниково и Волжском. По одному посту для наблюдения за радиационным фоном находятся в Урюпинске, Ленинске, Палласовке, Елани, Фролово, Камышине, Серафимовиче, поселках Грачи (Городищенский район), Эльтон (Палласовский район) и Нижний Чир (Суровикинский район).