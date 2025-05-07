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Коллапс в Москве отразился на Храброво, пассажиры сидят в аэропорту в надежде улететь

Авиакомпании отменяют или переносят рейсы.

Источник: Клопс

Закрытое небо в Москве и отменённые рейсы отразились на Храброво: люди не могут улететь. Фотокорреспондент «Клопс» побывал в аэропорту в среду, 7 мая.

Зал полон: пассажиры сидят в ожидании посадки с чемоданами под боком, коротают время с гаджетами. Кто-то отстранённо уставился в одну точку.

Другие, хмурые и озадаченные, толпятся у офиса «Аэрофлота» и пытаются выяснить, на какое время перенесли рейс, можно ли обменять билеты. С этими же вопросами калининградцы подходят и к стойкам регистрации.

В зале практически нет свободных мест. «Клопс» не удалось получить оперативный комментарий пресс-службы Храброво о том, как аэропорт справляется с такой нагрузкой.

Калининградец не смог улететь из Петербурга из-за отмены рейсов, самолёт около часа кружил над Москвой и вернулся в Пулково.