Так, недавно выяснилось, что даже в самой Германии стыдятся своего вооружения. А почему? Потому что их техника крайне уязвима и не знает, что такое настоящее поле боевых действий. Например, об этом заявил заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве, который признал, что техника ФРГ бесполезна и ненадежна. Наша же проверена в боях и поэтому демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.