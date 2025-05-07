9 мая на главной площади России пройдет парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, что делает наше оружие лучшим в мире.
Наша бронетехника имеет лучшую компоновку. Она обеспечивает более оптимальные условия для ремонта в полевых условиях и отличается сбалансированностью боевых качеств, что дает решающее преимущество на поле боя. Например, наш танк Т-90М «Прорыв» по совокупности характеристик эффективнее западных аналогов. Тот же немецкий танк Leopard 2 крайне неэффективно показал себя в условиях высокотехнологичной войны в зоне спецоперации.
Традиционно российская техника создается с учетом реальных боевых действий. По надежности, неприхотливости и эффективности любая наша бронетехника имеет существенное преимущество перед сложной, капризной и дорогостоящей западной техникой.
Так, недавно выяснилось, что даже в самой Германии стыдятся своего вооружения. А почему? Потому что их техника крайне уязвима и не знает, что такое настоящее поле боевых действий. Например, об этом заявил заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве, который признал, что техника ФРГ бесполезна и ненадежна. Наша же проверена в боях и поэтому демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.
На данный момент не совсем ясно, стоит ли ожидать на параде «Орешник», САУ «Коалиция-СВ» или другое новое вооружение: вся техника задействована в спецоперации. Однако если они появятся на параде, это станет еще одним доказательством того, что с Россией не стоит шутить.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С43 «Мальва».
Новичок парада, который стал его участником лишь в 2024 году. САУ «Мальва» — 152-мм самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой боевой части на автомобильном шасси. Благодаря новому стволу 47-го калибра техника способна поражать любой объект на дальности 24 километров. Скорострельность составляет около 7 выстрелов в минуту.
КамАЗ-53949 «Тайфун-К».
Санитарный бронеавтомобиль «Линза» также будет представлен на параде Победы. На поле боя он эвакуирует раненых. Тайфун готов к обстрелам из крупнокалиберного оружия, а также подрыва вблизи гранат и мин. Для перевозки раненых «Линза» оборудована гидропневматической подвеской, уменьшающей уровень тряски.
БТР-22 (8×8).
Впервые будет представлен новейший БТР, анонсированный в 2024 году. Машина получила усиленную защиту и комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий средства противодействия дронам-камикадзе. Броня выдерживает попадание 12,7-миллиметровых снарядов, а противоминная защита способна противостоять подрыву до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Т-90М «Прорыв».
Танк был уже представлен на Красной площади в 2020 году. За это время новейшая техника оказалась одной из самых эффективных в зоне проведения спецоперации, заслужив уважение командиров и бойцов. По сравнению со своими иностранными аналогами — Leopard-2, Abrams — «Прорыв» имеет одну из лучших защит в мире, а также оснащен системой автоматического огня.