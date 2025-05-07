В Анапе законсервируют центр помощи птицам на Пионерском проспекте

Речь идет не о полном закрытии учреждения, а о его консервации — при необходимости центр сможет оперативно возобновить деятельность. В рамках ликвидации ЧС накоплен значительный опыт по реабилитации птиц, и его при необходимости можно будет мобилизовать. С начала года в Анапе функционировали два профильных учреждения: одно в Витязево на улице Жемчужной, второе — в черте города. По данным специалистов, в среднем каждый из центров принимал от одного до четырех пострадавших от нефтепродуктов пернатых в сутки.