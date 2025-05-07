Юрист объяснила, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам

Пассажиры в праве обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру, если рейс задерживают больше 8 часов. Также есть возможность оставить заявление через Росавиацию.
«Здесь нужно обращаться к транспортной прокуратуре, которая будет проводить проверки по соблюдению прав граждан… Они могут даже онлайн подать заявление. Естественно, там, где они находятся, именно в ту транспортную прокуратуру по этому городу они оставляют заявление через сайт прокуратуры», — рассказала независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с корреспондентом URA.RU.
Кроме того, эксперт отметила, что с заявлением можно обратиться и в Росавиацию. Однако гарантировать оперативное решение проблемы не сможет ни один контролирующий орган.
В случае, если задержка вызвана угрозой использования дронов — пассажиры не смогут рассчитывать на компенсацию. Так как перевозчик не несет ответственности за задержку рейса при возникновении подобных обстоятельств.
Ранее появилась информация о массовых задержках рейсов в стране. По сообщениям АТОР, угроза применения БПЛА повлияла минимум на 350 рейсов и 60 тысяч пассажиров.