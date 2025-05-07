Юрист объяснила, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам

«Здесь нужно обращаться к транспортной прокуратуре, которая будет проводить проверки по соблюдению прав граждан… Они могут даже онлайн подать заявление. Естественно, там, где они находятся, именно в ту транспортную прокуратуру по этому городу они оставляют заявление через сайт прокуратуры», — рассказала независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с корреспондентом URA.RU.