Новые наряды появились у девушек из службы госпротокола Беларуси

Новые наряды появились у девушек из службы государственного протокола Беларуси, обратил внимание телеграм-канал «Время Первого».
Так, во время церемонии вручения государственных наград заслуженным представителям различных сфер, которая проходила 5 мая, девушки из службы госпротокола Беларуси были в новых наряд.
Новые наряды девушек из госпротокола выполнены в национальном стиле: золотистые передник и жилет со шнуровкой по бокам и пуговицами на спине с золотистой вышивкой, белые юбка и рубашка расшитые васильками и колосьями, головной убор в виде традиционной намитки золотистого цвета, завязывающийся сзади белым атласным бантом. На ногах у девушек — светлые полуботинки жемчужного цвета.
Девушки из службы госпротокола Беларуси присутствуют на официальных церемониях. Фото: president.gov.by.
В остальном образ девушек остался привычным: яркая красная помада, неброский нюдовый макияж, классические черные стрелки.
Известно, что наряды спроектировала белорусский дизайнер одежды Анастасия Фалькович. Их изготовление было очень кропотливой работой, так как наряды украшает ручная вышивка.
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