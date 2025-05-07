Новые наряды появились у девушек из службы госпротокола Беларуси

Новые наряды девушек из госпротокола выполнены в национальном стиле: золотистые передник и жилет со шнуровкой по бокам и пуговицами на спине с золотистой вышивкой, белые юбка и рубашка расшитые васильками и колосьями, головной убор в виде традиционной намитки золотистого цвета, завязывающийся сзади белым атласным бантом. На ногах у девушек — светлые полуботинки жемчужного цвета.