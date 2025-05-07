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В Самарской области отремонтируют автодороги к мемориалам с Вечным огнем

В 2025 году в Самарской области планируют отремонтировать региональные автодороги к мемориальным комплексам в селах Большая Глушица и Марьевка.

В 2025 году в Самарской области планируют отремонтировать региональные автодороги к мемориальным комплексам в селах Большая Глушица и Марьевка.

Оба населённых пункта присоединились к акции «Храним огонь Победы», в ходе которой зажгли Вечные огни.

Ремонт участка дороги к селу Большая Глушица предполагает обновление дорожного полотна протяженностью 1,4 километра, строительство новых тротуаров, установку опор освещения и сооружение очистных сооружений.

На участке трассы «Осинки-Хворостянка-Чагра-Марьевка» планируется обновить покрытие на протяжении 18 километров, установить новое асфальтобетонное покрытие, заменить знаки и нанести разметку.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начнётся капитальный ремонт Московского шоссе в Самаре, где расположен памятник самолёту Ил-2.

Всего в 2025 году в регионе предусмотрено проведение ремонтных работ на 234,7 километрах автомобильных дорог, включая объекты регионального, местного и городского значения.

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