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В Константиновске перезахоронили останки неизвестного бойца Красной армии

Останки красноармейца, погибшего в 1942 году, перезахоронили в Константиновске.

Источник: Комсомольская правда

В Константиновске состоялась церемония перезахоронения останков неизвестного бойца Красной армии, погибшего в июле 1942 года. Об этом сообщают районные власти.

Память участника Великой Отечественной войны почтили посетили ветераны боевых действий, жители города и представители администрации.

— Церемония — символ вечной памяти и уважения к тем, кто ценой жизни защищал нашу Родину. Каждый из них — наш бессмертный герой. Пусть подвиг этого солдата станет для нас примером мужества, стойкости и преданности Родине, — говорится в сообщении администрации Константиновского района.

Напомним, останки неизвестного бойца обнаружили в июне 2023 года на территории Константиновского педагогического колледжа. Раскопки провели представители сводного поискового отряда «Донской» имени Калинина.

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