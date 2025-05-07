В Константиновске перезахоронили останки неизвестного бойца Красной армии

— Церемония — символ вечной памяти и уважения к тем, кто ценой жизни защищал нашу Родину. Каждый из них — наш бессмертный герой. Пусть подвиг этого солдата станет для нас примером мужества, стойкости и преданности Родине, — говорится в сообщении администрации Константиновского района.