Baidu запатентует ИИ для интерпретации звуков животных с помощью человеческой речи

ГОНКОНГ, 7 мая. /ТАСС/. Китайская технологическая корпорация Baidu подала патентную заявку на технологию искусственного интеллекта, способную распознавать звуки животных и интерпретировать их с помощью человеческой речи. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
По ее информации, система собирает «данные о голосе, движениях, поведении и других биосигналах животного», определяет их как эмоцию и преобразует в фразу на нужном языке. В основе метода — машинное обучение, нейросети и технологии обработки естественного языка.
Компания не уточнила, планирует ли выпуск коммерческого продукта. Издание со ссылкой на старшего партнера шанхайской юридической фирмы Debund Юй Юньтина сообщает, что рассмотрение заявки может занять от одного до пяти лет.
В 2000-х предпринимались попытки создания «переводчиков лая и мяуканья», но ни один проект не получил массового распространения. По данным издания, в Китае уже существует множество приложений, имитирующих подобные функции, но Baidu заявила об ограниченности их подхода.