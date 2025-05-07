Акция «Бессмертный полк»: где пройдет и как стать участником

В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в разных городах страны в смешанном формате. «Вечерняя Москва» узнала, как присоединиться к ней.
Акция «Бессмертный полк», родившаяся как небольшая инициатива, превратилась в мощное международное движение, объединившее миллионы людей. За тринадцать лет своего существования акция развивалась и обретала новые формы.
«Стена Памяти».
1 мая в Музее Победы на Поклонной горе дан старт одной из форм акции «Бессмертный полк» — проекту «Стена Памяти». Здесь каждый желающий сможет прикрепить портрет героя.
С 1 по 12 мая у стенда будут дежурить волонтеры, которые помогут разместить изображение на «Стене Памяти». По словам одного из волонтеров Юлии Козыревой, с начала старта акции к ней присоединилось большое количество москвичей.
— Это удобный формат, потому что люди могут приехать один раз и в канун Победы увековечить память родственника, — отметила волонтер.
С портретом героя.
Сохранить память о героях можно еще одним интересным способом. Все желающие могут нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Для того чтобы привлечь еще больше внимания, можно выложить фото в своих сетях с хештегами #нашБессмертныйполк, #Портретгероянаодежде.
Идея для автомобилистов.
Портреты участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, тружеников тыла предлагают также разместить на личном, служебном и общественном транспорте: такси, машинах пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, использующих в своей деятельности транспортные средства.
Поделиться историей родных.
Также принять участие можно, разместив историю своего родственника на сайте «Бессмертного полка» в специальном разделе. Кстати, там есть сразу несколько тематик, в том числе и истории о любви на войне.
ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ.
Найти данные о своем родственнике — участнике войны можно на следующих порталах:
Память народа (pamyat-naroda.ru). Там содержатся подлинные документы о Второй мировой войне. Дорога памяти (1418museum.ru). В разделе «Галерея памяти» можно найти данные о члене семьи среди миллионов записей архивов Министерства обороны. Обобщенный банк данных «Мемориал» (obdmemorial.ru). Это банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Мельников, префект СВАО:
— Москва поддерживает памятные акции, посвященные великому событию — 80-летию Победы. Мы присоединились к проекту «Бессмертный полк» и создали подобную акцию в нашем округе — «Лица Победы». Каждый может поделиться историей, фотографиями своего родственника — участника ВОВ.