Акция «Бессмертный полк»: где пройдет и как стать участником

Сохранить память о героях можно еще одним интересным способом. Все желающие могут нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Для того чтобы привлечь еще больше внимания, можно выложить фото в своих сетях с хештегами #нашБессмертныйполк, #Портретгероянаодежде.