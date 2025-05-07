В Севастополе отремонтировали более 150 памятников к юбилею Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Более 150 памятников и мемориалов отремонтировали в Севастополе к юбилею Великой Победы, в ближайшие два-три года все мемориалы и памятники в регионе будут полностью отреставрированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В среду в Севастополе после ремонта открыли монумент «Скорбящий матрос». Памятное место находится на старом братском кладбище. В ходе работ восстановили 13 братских могил: очистили, усилили армирование и положили крепкое, долговечное покрытие, также отремонтировали дорожки и лестницы, провели освещение, сообщил губернатор.
«По сути, это часть нашей большой работы к 80-летию Великой Победы в Севастополе: мы привели в порядок более 150 памятников и мемориалов. Осталось несколько очень сложных монументов, где не обойтись без проектирования, и которыми мы тоже, безусловно, занимаемся», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он сообщил, что поставил задачу, чтобы в ближайшие 2−3 года в городе-герое не осталось ни одного не отремонтированного монумента, посвященного Великой Победе.