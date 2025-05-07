В Севастополе отремонтировали более 150 памятников к юбилею Победы

«По сути, это часть нашей большой работы к 80-летию Великой Победы в Севастополе: мы привели в порядок более 150 памятников и мемориалов. Осталось несколько очень сложных монументов, где не обойтись без проектирования, и которыми мы тоже, безусловно, занимаемся», — написал Развожаев в Telegram-канале.