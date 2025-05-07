Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале «Фонд Ройзмана*» не смог оспорить иск Минюста

В Екатеринбурге прекращено скандальное дело о «Фонде Ройзмана*».

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражном суде Свердловской области прекращено дело по иску, касающегося «Фонда Ройзмана*». Истец требовал отменить акт проверки регионального управления Минюста. В свою очередь, этот документ стал основанием для ликвидации благотворительного фонда. Об этом сообщает информагентство URA.RU.

Как уточняется, в суде отказались признать действия сотрудников областного Минюста незаконными.

Напомним, что ведомство выявило нарушения в работе общественников. В том числе и зафиксировали нецелевое использование средств. Минюст в ходе ревизии выяснил, что деньги, предназначенные на лечение ребенка, были перенаправлены на стройку пансионата.

Фонд работал с 2015 года и принимал пожертвования граждан. Сотрудники этого объединения принимали участие, в том числе и в создании первого детского хосписа.

* Евгений Ройзман признан Минюстом России иноагентом.