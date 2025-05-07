На Урале «Фонд Ройзмана*» не смог оспорить иск Минюста

В Арбитражном суде Свердловской области прекращено дело по иску, касающегося «Фонда Ройзмана*». Истец требовал отменить акт проверки регионального управления Минюста. В свою очередь, этот документ стал основанием для ликвидации благотворительного фонда. Об этом сообщает информагентство URA.RU.
Как уточняется, в суде отказались признать действия сотрудников областного Минюста незаконными.
Напомним, что ведомство выявило нарушения в работе общественников. В том числе и зафиксировали нецелевое использование средств. Минюст в ходе ревизии выяснил, что деньги, предназначенные на лечение ребенка, были перенаправлены на стройку пансионата.
Фонд работал с 2015 года и принимал пожертвования граждан. Сотрудники этого объединения принимали участие, в том числе и в создании первого детского хосписа.
* Евгений Ройзман признан Минюстом России иноагентом.