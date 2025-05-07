Салют на День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2025: Что говорят власти о его проведении

Салюту на День Победы запланирован в Ростове-на-Дону 9 мая 2025. Праздничный фейерверк анонсировали региональные власти.
О запланированном салюте сообщили во время заседания антитеррористической комиссии. На мероприятии руководители ответственных служб и ведомств обсудили обеспечение дополнительных мер безопасности во время майских праздников.
— Военный парад в честь 80-летия Великой Победы планируется провести 9 мая в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Вечером в Донской столице состоится праздничный салют, — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Точные время и место запуска фейерверка пока не сообщаются. Отметим, в последние годы его проводили на левом берегу Дона, в районе стадиона «Ростов Арена».