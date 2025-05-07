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С военным врачом Евгением Щукиным простились в Волгограде

Волгоград скорбит о выдающемся военном враче, отдавшем более полувека службе.

Источник: Комсомольская правда

7 мая Волгоград прощается с военным врачом, подполковником запаса Евгением Щукиным. Более 50 лет он посвятил спасению людей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль», траурная церемония началась в стенах Волгоградского военного госпиталя, где врач долгие годы руководил отделением функциональной диагностики. Его профессионализм и преданность делу снискали ему глубокое уважение и признание.

На прощании собрались коллеги, пациенты и близкие, чтобы почтить память замечательного человека и талантливого врача. Все, кто знал Евгения Алексеевича, вспоминают его как внимательного, чуткого и высококвалифицированного специалиста, всегда готового прийти на помощь. Похороны состоялись на кладбище в Дзержинском районе.