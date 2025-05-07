С военным врачом Евгением Щукиным простились в Волгограде

7 мая Волгоград прощается с военным врачом, подполковником запаса Евгением Щукиным. Более 50 лет он посвятил спасению людей. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль», траурная церемония началась в стенах Волгоградского военного госпиталя, где врач долгие годы руководил отделением функциональной диагностики. Его профессионализм и преданность делу снискали ему глубокое уважение и признание.