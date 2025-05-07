Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Президентом Беларуси Александром Лукашенко помилованы 42 осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусским президентом в преддверии празднования Дня Победы решено помиловать 42 осужденных за экстремизм.
Сообщается, что помилованы 18 женщин и 24 мужчины, из которых тринадцать с хроническими заболеваниями и один инвалид. Также у 24 помилованных есть несовершеннолетние дети, а двое осужденных являются многодетными родителями. Среди помилованных — десять человек в возрасте старше 50 лет, а одним осужденным уже достигнут пенсионный возраст.
Все осужденные ранее писали ходатайства о помиловании, признали свою вину и раскаялись.
Контроль за правопослушным поведением помилованных лиц будет осуществляться Министерством внутренних дел.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне: «Затронет почти восемь тысяч осужденных».
Между тем Минобороны озвучило время начала военного парада на 9 мая в Минске.
И недавно глава МВД Кубраков сказал, как амнистия отразится на ситуации в Беларуси.