Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности

Сообщается, что помилованы 18 женщин и 24 мужчины, из которых тринадцать с хроническими заболеваниями и один инвалид. Также у 24 помилованных есть несовершеннолетние дети, а двое осужденных являются многодетными родителями. Среди помилованных — десять человек в возрасте старше 50 лет, а одним осужденным уже достигнут пенсионный возраст.