7 мая ровно в 20:00 в Новосибирске началась ночная репетиция Парада Победы. Площадь Ленина по традиции стала местом проведения этого значимого мероприятия.
Особую гордость вызвал тот факт, что знаменную группу, несущую Знамя Победы, возглавил военнослужащий, принимавший участие в специальной военной операции.
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного проведения репетиции в центре Новосибирска было временно ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют с 18:30 до 22:30.
Основной Парад Победы запланирован на 10:00 утра 9 мая. Сразу после прохождения торжественных расчетов состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». В продолжение праздничных мероприятий новосибирцев ожидает легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти прославленного маршала авиации Александра Покрышкина. Кульминацией празднования Дня Победы станет красочный фейерверк, который озарит небо над городом с набережной реки Обь.