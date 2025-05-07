В омском парке 30-летия ВЛКСМ началась реконструкция входной группы

В популярном у омичей парке 30-летия ВЛКСМ началась реконструкция входной группы. Привычная омичам конструкция обветшала — высокие столбы, венчающие вход в парк, отклонились от оси примерно на 30 градусов.
Как сообщили в администрации парка, сейчас проводится экспертиза существующей конструкции, и после ее завершения будут начаты ремонтные работы. То, как будет выглядеть новый вход в парк, можно оценить уже сейчас. Эскиз был размещен в официальном телеграм-канале МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ».
Как отметили в администрации парка, входная группа сохранит свой исторический облик, но будет выполнена из новых современных материалов.