Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском парке 30-летия ВЛКСМ началась реконструкция входной группы

Вход в парк сохранит свой исторический облик, но будет выполнен из современных материалов.

Источник: Комсомольская правда

В популярном у омичей парке 30-летия ВЛКСМ началась реконструкция входной группы. Привычная омичам конструкция обветшала — высокие столбы, венчающие вход в парк, отклонились от оси примерно на 30 градусов.

Как сообщили в администрации парка, сейчас проводится экспертиза существующей конструкции, и после ее завершения будут начаты ремонтные работы. То, как будет выглядеть новый вход в парк, можно оценить уже сейчас. Эскиз был размещен в официальном телеграм-канале МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ».

Как отметили в администрации парка, входная группа сохранит свой исторический облик, но будет выполнена из новых современных материалов.