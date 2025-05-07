Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября

При этом с нового учебного года в школах будут выделены специально оборудованные места, где школьники смогут оставить свои телефоны на все время пребывания в учреждении образования. Но еще в Минобразования высказались о видеокамерах, поясняя, что ячейки, где будут лежать смартфоны детей, будут располагаться вблизи камер видеонаблюдения.