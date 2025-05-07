Минобразования уточнило запрет использования школьниками телефонов с 1 сентября

В Министерстве образования уточнили механизм запрета на использование школьниками телефонов с 1 сентября 2025 года, пишет sb.by.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября. Потом Минобразования Беларуси определило механизм ограничения пользования телефонами в стенах школ.
А сейчас появились еще некоторые уточнения запрета пользоваться телефонами белорусским школьникам с 1 сентября.
Так, мобильники перед началом занятий ученики будут класть в специальные ячейки. Эта мера предусматривается правилами безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.
При этом с нового учебного года в школах будут выделены специально оборудованные места, где школьники смогут оставить свои телефоны на все время пребывания в учреждении образования. Но еще в Минобразования высказались о видеокамерах, поясняя, что ячейки, где будут лежать смартфоны детей, будут располагаться вблизи камер видеонаблюдения.
На данный момент также должностными инструкциями определяются работники, которые будут отвечать за сохранность телефонов детей.
Тем временем Минобразования запустило интерактивную карту для абитуриентов, облегчающую поступление в вузы Беларуси.
Еще отопление включается в Минской области из-за возвращения морозов в мае 2025.