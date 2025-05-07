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Самарцев 7 мая предупредили о фейках об отравленных продуктах от волонтеров

Жителей Самары уведомляют о появлении сообщений в мессенджерах и социальных сетях, утверждающих, что добровольцы раздают на улицах отравленную пищу и напитки.

Жителей Самары 7 мая уведомили о появлении сообщений в мессенджерах и социальных сетях, утверждающих, что добровольцы раздают на улицах отравленную пищу и напитки.

По словам телеграм-канала «Война с фейками. Самара», данная информация является недостоверной и аналогична другим распространенным слухам, связанным с отравлениями и угрозами здоровью.

Такие сообщения регулярно появляются в различных регионах России и стремятся вызвать у людей тревогу и страх.

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