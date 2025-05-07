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Минпросвещения сообщило количество участников акции «Бессмертный полк»

Более 12,5 миллиона школьников приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Свыше 12,5 миллиона школьников, студентов, активистов Движения Первых и “Юнармии”, педагогов, советников директоров по воспитанию, вожатых отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций», — говорится в сообщении.

Акция проводится третий год подряд во всех регионах страны и в городе Байконуре при поддержке министерства просвещения РФ.

«С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция “Бессмертный полк: Герои рядом с нами” нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране», — сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Кроме того, в рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты с гордостью держали портреты своих бабушек и дедов, прабабушек и прадедов — героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов, ставших символами непокоренного духа и мужества.

Также у школьников прошли уроки мужества, на которых обучающиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции вспоминали, какой ценой далась Великая Победа.