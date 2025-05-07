Минпросвещения сообщило количество участников акции «Бессмертный полк»

Кроме того, в рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты с гордостью держали портреты своих бабушек и дедов, прабабушек и прадедов — героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов, ставших символами непокоренного духа и мужества.