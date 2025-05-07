Эксперт предупредила об опасных продуктах для кормящих мам

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова в разговоре с NEWS.ru назвала продукты, которые могут спровоцировать аллергию у младенцев. По словам специалиста, кормящим матерям следует исключить из рациона цитрусовые, шоколад, морепродукты и орехи.
— Эти продукты содержат вещества, которые легко проникают в грудное молоко и могут вызвать аллергические реакции у ребенка. Особенно опасны в первый месяц жизни малыша, — пояснила врач.
Также в «черный список» попали яичный белок и коровье молоко при наличии непереносимости, а также продукты с искусственными добавками.
Для профилактики аллергии Попова рекомендует сохранять грудное вскармливание минимум до полугода, использовать гипоаллергенные косметические средства и поддерживать комфортный микроклимат в доме. Соблюдение этих правил поможет снизить риски развития пищевой непереносимости у ребенка.
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