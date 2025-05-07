Власти опровергли сообщения о ядовитой воде в бутылках на 9 Мая в Беларуси

Так, жителям Брестчины в популярном мессенджере Viber в чатах стали присылать сообщения о якобы отравленной воде, которую будут раздавать в бутылках на праздновании 9 мая. Авторы фейковых сообщений угрожают, что из-за ядовитой воды «человек сгорает за час-два».