Власти опровергли сообщения о ядовитой воде в бутылках на 9 Мая в Беларуси

Белорусы столкнулись с фейковой рассылкой о якобы ядовитой воде на 9 Мая, сообщает телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.
Так, жителям Брестчины в популярном мессенджере Viber в чатах стали присылать сообщения о якобы отравленной воде, которую будут раздавать в бутылках на праздновании 9 мая. Авторы фейковых сообщений угрожают, что из-за ядовитой воды «человек сгорает за час-два».
— Это фейк. На такие же фейковые сообщения жалуются в Пскове, Липецке, Воронеже и ряде других российских городов, — прокомментировали власти.
При этом уточняется, что подобная фейковая рассылка мошенников уже не нова и использовалась еще в прошлом году.