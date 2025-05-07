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Власти опровергли сообщения о ядовитой воде в бутылках на 9 Мая в Беларуси

Белорусы получают в Viber фейки о якобы отравленной воде от волонтеров на День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы столкнулись с фейковой рассылкой о якобы ядовитой воде на 9 Мая, сообщает телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так, жителям Брестчины в популярном мессенджере Viber в чатах стали присылать сообщения о якобы отравленной воде, которую будут раздавать в бутылках на праздновании 9 мая. Авторы фейковых сообщений угрожают, что из-за ядовитой воды «человек сгорает за час-два».

— Это фейк. На такие же фейковые сообщения жалуются в Пскове, Липецке, Воронеже и ряде других российских городов, — прокомментировали власти.

При этом уточняется, что подобная фейковая рассылка мошенников уже не нова и использовалась еще в прошлом году.