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«Анечка, ты замечательная!»: Прохор Шаляпин спел для тяжелобольной девочки из Ростовской области

Певец Прохор Шаляпин записал видео для девочки и Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

— Анечка, ты — замечательная девочка! — такими словами певец Прохор Шаляпин начал свое видеообращение к 11-летней ростовской сироте. Артист не только передал привет, но и исполнил заветную мечту школьницы — спел для нее.

История началась с Ирины Христенко, которая почти десять лет работает в благотворительном фонде «Я без мамы». По зову сердца женщина стала няней для детей, оставшихся без родителей. Вместе с единомышленницами она помогает врачам выхаживать ребят в больницах. Ирина и другие няни уделяют особое внимание тяжелобольным пациентам.

— Мы никогда не отказываем таким детям, — говорит Ирина. — Если ребенок хочет игрушку, мгновенно пишем в чат с неравнодушными ростовчанами. Через пару часов нам привозят то, что надо: машинку, куклу или мишку.

Девочку всегда очень радовало творчество певца. Алексей БУЛАТОВ.

Однажды няня ухаживала за Аней (имя изменено — прим. ред.). У 11-летней девочки серьезный диагноз. При этом ребенка всегда очень радовали и успокаивали песни Прохора Шаляпина.

Волонтер из Москвы, узнав об этом от Ирины, связалась с певцом. Вскоре Шаляпин записал для Анечки трогательное видео.

Артисит передал девочке пламенный привет. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

— Она буквально парила от счастья! — вспоминает дончанка.

Ирина уверена: позитивные эмоции — это тоже лекарство.

— Мы делаем все, чтобы дети чувствовали: они — не одни.

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