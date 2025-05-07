«Анечка, ты замечательная!»: Прохор Шаляпин спел для тяжелобольной девочки из Ростовской области

История началась с Ирины Христенко, которая почти десять лет работает в благотворительном фонде «Я без мамы». По зову сердца женщина стала няней для детей, оставшихся без родителей. Вместе с единомышленницами она помогает врачам выхаживать ребят в больницах. Ирина и другие няни уделяют особое внимание тяжелобольным пациентам.