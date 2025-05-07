В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

Как сообщалось ранее, сегодня до 21:30 действует временное ограничение движения на участке проспекта Октября между улицами Шафиева и Кольской, что дополнительно осложнило дорожную обстановку в этом районе. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты или по возможности отложить поездки.