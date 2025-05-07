В Уфе зафиксировали девятибалльные пробки

В Уфе сегодня, 7 мая, вечером в 18:40 зафиксированы почти максимальные пробки — девять баллов из 10. Наиболее проблемная ситуация сложилась на проспекте Октября, где движение практически остановилось.
Значительные затруднения наблюдаются и на других ключевых магистралях города. Заторы образовались на улицах Бессонова, Комсомольской, 50 лет СССР, Рихарда Зорге и Уфимском шоссе. Не избежали транспортного коллапса и центральные улицы Уфы.
Как сообщалось ранее, сегодня до 21:30 действует временное ограничение движения на участке проспекта Октября между улицами Шафиева и Кольской, что дополнительно осложнило дорожную обстановку в этом районе. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты или по возможности отложить поездки.
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