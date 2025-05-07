Работа воздушного транспорта находится на особом контроле Минтранса

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Работа воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов РФ находится на особом контроле Минтранса России и Росавиации, сообщил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
Ранее в среду Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали возникающие временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ряде аэропортов (в первую очередь московского региона), сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний.
«Работа воздушного транспорта в условиях ограничений — на особом контроле Минтранса и Росавиации», — рассказал Потешкин.
На особом контроле — перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Каждый такой пассажир должен быть доставлен в пункт назначения, при необходимости нужно подключать другие виды транспорта.