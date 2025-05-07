«Мусорные предустановки»: как обезопасить себя от слежки через приложения на смартфоне

Удаление предустановленных и неиспользуемых приложений со смартфона может существенно сэкономить заряд батареи, повысить производительность устройства и снизить риски слежки. Особую опасность представляют так называемые мусорные предустановки. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить себя от слежки через мобильные приложения.
Какие приложения относятся к «мусорным предустановкам».
По словам эксперта, согласно законодательству РФ, на смартфон перед продажей должны быть предустановлены различные приложения. Некоторые нельзя удалить с мобильного устройства. Они загрязняют как внутреннюю, так и оперативную память устройства.
— Оперативная память влияет на работоспособность смартфона. Чем она больше, тем лучше он работает. Мусорные приложения, которые работают в фоновом режиме, начинают заполнять оперативную память, и тогда телефон начинает глючить. К таким приложениям относятся, например, почта, советы и стандартные мессенджеры, — рассказал он.
Системные приложения от Google, которые предустановлены на Android, тоже невозможно удалить. Однако они не потребляют много оперативной памяти устройства, объяснил специалист.
Как избежать слежки через мобильные приложения.
По его мнению, обычно трудно сказать, что слежка действительно есть, однако это не исключено.
— Например, есть антивирусные приложения на телефоне, у которых при подключении платной подписки есть функция, сканирующая доступы к приложениям. Она анализирует, какие из них чаще всего используют доступ к микрофону и камере, когда они последний раз работали. Также есть внутренний антивирус, но он не сможет показать, какие приложения получают данные с помощью доступа к микрофону и камере. Он только анализирует файлы, которые находятся в памяти смартфона, — говорит Вакулин.
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Самый простой способ предотвратить возможную слежку через приложения на смартфоне — при их установке сразу обозначить доступные права, отметил эксперт.
— Можно ограничить доступ к микрофону, камере, контактам, геопозиции. Есть приложения, которые запрашивают доступ к этим функциям, но он им по факту даже не нужен для работы. Например, калькулятор просит открыть доступ к камере и микрофону, но в самом приложении отсутствует функция по диктованию цифр или сканированию их с документов. В таком случае нужно насторожиться, зачем приложение это требует, — считает собеседник «ВМ».
Специалист подчеркнул, что некоторые приложения не могут работать без предоставления прав доступа к камере и микрофону. Тогда лучше отказаться от их использования.
— Пользователь отклоняет разрешения, а приложение не работает. Если вы сомневаетесь, что приложение должно иметь право доступа к таким функциям на смартфоне, лучше его не устанавливать и поискать альтернативный вариант. Незаменимых приложений нет, — заключил Вакулин.
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