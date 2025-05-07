«Мусорные предустановки»: как обезопасить себя от слежки через приложения на смартфоне

— Например, есть антивирусные приложения на телефоне, у которых при подключении платной подписки есть функция, сканирующая доступы к приложениям. Она анализирует, какие из них чаще всего используют доступ к микрофону и камере, когда они последний раз работали. Также есть внутренний антивирус, но он не сможет показать, какие приложения получают данные с помощью доступа к микрофону и камере. Он только анализирует файлы, которые находятся в памяти смартфона, — говорит Вакулин.