Власти Ростова-на-Дону внесут изменения в план реконструкции парка «Дружба»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил властям Ростова-на-Дону разработать проект реконструкции парка «Дружба» до конца 2025 года. Об этом донской глава сообщил в своем телеграм-канале.
— Мы фактически начинаем с чистого листа. Проект внимательно изучим вместе с общественностью, все утвердим, средства выделим. Выполнять работы будем поэтапно, чтобы полностью завершить их в течение двух лет, — уточнил Юрий Слюсарь.
Параллельно перед ростовской администрацией была поставлена задача комплексного развития территории. В донской столице должны обдумать возможность привлечения бизнеса для благоустройства другого берега водохранилища, со стороны улицы Евдокимова. При выполнении этого условия получится единое пространство для отдыха.
Глава региона отметил, что сейчас по парку много нареканий.
— Огромную территорию просто укатали в плитку. Так не пойдет. Необходимо продумать различные территории, высадить больше зелени, организовать гастрономические зоны. У людей должно быть желание остаться здесь надолго. Об этом во время встречи говорили и сами жители. Они четко обозначили, что хотели бы здесь видеть, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, парк «Дружба» находится в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону. Завершить благоустройство территории должны были еще в ноябре 2024 года, но в итоге сроки работ были сорваны, а в отношении подрядчика завели уголовное дело.
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