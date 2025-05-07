Власти Ростова-на-Дону внесут изменения в план реконструкции парка «Дружба»

— Огромную территорию просто укатали в плитку. Так не пойдет. Необходимо продумать различные территории, высадить больше зелени, организовать гастрономические зоны. У людей должно быть желание остаться здесь надолго. Об этом во время встречи говорили и сами жители. Они четко обозначили, что хотели бы здесь видеть, — добавил Юрий Слюсарь.