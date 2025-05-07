Колонну техники на репетиции Парада Победы в Новосибирске возглавил танк Т-34

Репетиция, которая началась 7 мая ровно в 20:00, потребовала внесения временных изменений в организацию дорожного движения. Для обеспечения безопасности участников и беспрепятственного прохождения техники, движение автотранспорта в центральной части города ограничено с 18:30 и продлится до 22:30.