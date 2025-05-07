Колонну техники на репетиции Парада Победы в Новосибирске возглавил танк Т-34

Центр Новосибирска сегодня вечером превратился в площадку для генеральной репетиции Парада Победы. Во главе колонны военной техники, проходящей по площади Ленина, идет легендарный танк Т-34 — символ героического прошлого нашей страны.
В составе механизированной колонны, которая движется по главной площади города, зрители также видят современные и грозные образцы вооружения, включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и межконтинентальные баллистические ракетные комплексы «Ярс».
Репетиция, которая началась 7 мая ровно в 20:00, потребовала внесения временных изменений в организацию дорожного движения. Для обеспечения безопасности участников и беспрепятственного прохождения техники, движение автотранспорта в центральной части города ограничено с 18:30 и продлится до 22:30.
Все эти приготовления ведутся к главному событию — Параду Победы 9 мая, который начнется в 10:00 утра. Сразу после завершения парада начнется традиционное шествие «Бессмертного полка», в котором тысячи горожан пройдут с портретами своих ветеранов.
Праздничные мероприятия Дня Победы в Новосибирске будут насыщенными. В программе запланирована легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти трижды Героя Советского Союза, прославленного маршала авиации Александра Покрышкина. Завершит празднование красочный фейерверк, который запустят с набережной реки Обь, озарив небо над городом.