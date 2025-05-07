Бессмертный полк 2025: как пройдет Всероссийская онлайн-акция

Впервые в России народная акция «Бессмертный полк» состоялась в 2012 году. Первоначально она проходила в формате офлайн — из родных и близких участников войны формировались колонны, которые шествовали по улицам. С 2020 года акция стала виртуальной. В 2025 году «Бессмертный полк» в России пройдет и в офлайн, и в онлайн форматах. В 57 регионах проведут традиционные шествия, автопробеги, а в некоторых субъектах акция будет виртуальной из соображений безопасности.