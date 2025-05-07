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Бессмертный полк 2025: как пройдет Всероссийская онлайн-акция

9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится онлайн-шествие «Бессмертного полка». Масштабная всероссийская акция объединяет миллионы людей по всему миру. В этом году трансляция шествия будет проходить в обновленном формате. Рассказываем, где следить за трансляцией и какие новшества будут сопровождать ход виртуальных колонн.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Герои. Подвиги. Победа
Источник: Новый Калининград

В 2025 году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате уже в шестой раз. Площадкой для трансляции является сайт: 2025.polkrf.ru. Подать заявку на участие в виртуальном шествии можно было до 6 мая. Дети, внуки, правнуки героев отправляли на сайт информацию о фронтовиках, ветеранах, тружениках тыла, детях войны, чтобы их портреты разместили в онлайн-колоннах.

В этом году цифровая площадка акции впервые предлагала возможность улучшить старые фотографии участников войны, исправить потертости, сделать их цветными.

Еще одно новшество сайта Бессмертного полка онлайн в год 80-летия Победы — возможность формирования разных колонн: общей и отдельной для сослуживцев по родам войск. Посетители сайта смогут выбирать, за какой колонной следить во время виртуального шествия.

Кроме того, во время трансляции пользователей будут знакомить с историческими фактами о Великой Отечественной войне, о видах войск, их участии в боевых действиях.

Еще одно нововведение на площадке «Бессмертный полк онлайн» — пользователям предложат воспользоваться опцией «Связаться с потомком». Теперь можно направить сообщение представителям героев шествия, чтобы больше узнать о конкретном фронтовике или ветеране. На сайте также доступна функция генерации открытки с фотографией своего героя и публикации ее в социальных сетях.

Победное настроение в праздничные дни поддержат песни военных лет. Плейлист будет размещен на платформе «Бессмертный полк онлайн».

Следить за онлайн трансляцией шествия можно на сайте «Бессмертный полк Онлайн». Также трансляция пройдет на телеэкранах и в медиа.

Впервые в России народная акция «Бессмертный полк» состоялась в 2012 году. Первоначально она проходила в формате офлайн — из родных и близких участников войны формировались колонны, которые шествовали по улицам. С 2020 года акция стала виртуальной. В 2025 году «Бессмертный полк» в России пройдет и в офлайн, и в онлайн форматах. В 57 регионах проведут традиционные шествия, автопробеги, а в некоторых субъектах акция будет виртуальной из соображений безопасности.