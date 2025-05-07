«На чемоданах пока не спят». Что происходит в Пулково, где застряли сотни пассажиров

Напряженная ситуация в Пулково сложилась из-за введения ограничений в других воздушных хабах. В московских аэропортах более 100 вылетов отменены, более 250 рейсов прилетят с опозданием. Как сообщала «Фонтанка», к полудню в воздушной гавани Северной столицы образовалась «пробка» из самолетов, внутри аэровокзала собрались толпы путешественников. К вечеру табло с информацией о приземлении и вылете продолжают пестреть красными строками, сообщающими, что рейс отменен или задерживается.
Алевтина оказалась в числе пассажиров, которые уже находятся в Пулково и не могут вылететь в Египет. «Мы не можем вылететь в Египет “Аэрофлотом” уже 12 часов. Два раза перенесли рейс: с 4:00 на 13:25, теперь на 21:00. Комментариев нет, люди устали, скандалят». Женщина пояснила, что многие не могут уехать домой, так как живут далеко. Она добавила, что среди пассажиров множество семей с детьми.
Елене повезло больше — ее ожидание затянулось всего на два часа. «Самолёты улетают, стало лучше. Людей много. Персонал аэропорта молодцы, все объясняют, дают воду. Приходят представители [авиакомпаний], тоже общаются с пассажирами, все культурно и вежливо. Ждем», — рассказала собеседница. Она подчеркнула, что лучший выход в данной ситуации — следить за онлайн-табло вылета и не ехать в аэропорт просто так, особенно с детьми.
«На чемоданах пока не спят, потому что пока есть места на креслах и на пол не спускаются. Многие кричат на сотрудников аэропорта, полицию аэропорта. Нам говорят, что рейс улетит в 21:00, но намекают, что вероятность 50/50», — рассказала еще одна застрявшая в Пулково пассажирка, Ольга. Иногородним, по ее словам, сначала не давали гостиницу, теперь предлагают отель, до которого час езды.
«В общем, бред. Нам с мужем повезло, мы живем в получасе от Пулково. Но мотаться туда-сюда в третий раз тоже не в удовольствие. Тем более что мы после нашей же свадьбы и без того не спали почти сутки до первого прибытия в аэропорт. Это, конечно, накаляет градус», — добавила девушка.
Собеседница уточнила, что авиакомпания предоставляет ваучеры на горячее питание в соответствии с правилами: на одного пассажира — 900 рублей. Но в ресторане аэропорта за эти деньги доступна разве что «порция из пяти домашних пельмешек». «А здесь, конечно, и вода за 300 рублей, и прочие прелести», — заключила Ольга.
Надежда рассказала, что боялась не успеть на регистрацию и думала, что в аэропорту огромная толпа. «Но в зоне международных вылетов, наоборот, непривычно малолюдно. Никаких очередей и толпы. Все спокойно», — пояснила пассажирка.
Маргарите удалось улететь из Пулково в Казань, но рейса тоже пришлось подождать, в том числе и в самолете. «Должен был быть рейс в 9:00, дважды переносили: сначала на 11:00, потом на 13:00, но посадка в итоге началась где-то в 13:40, а вылетели мы в три часа вообще», — рассказала девушка.
В самолете пассажиры ждали погрузку багажа. Маргарита отметила, что все пассажиры, которые столкнулись с задержкой, могли пройти в бизнес-зал, чтобы поесть. В аэропорту Казани пассажиров пока держат в самолете, и неизвестно, сколько еще продлится это ожидание.
В прошлый раз коллапс в Пулково случился в начале января из-за погодных условий. Тогда пассажирам приходилось томиться в ожидании в переполненных терминалах и спать на полу и на чемоданах. Получить ваучер на гостиницу и даже на питание и воду вышло не у всех. Прилетающим приходилось часами ждать в самолете, пока появятся свободные трапы и автобусы, а затем стоять в очереди на получение багажа.
За всей актуальной информацией, касающейся рейсов, можно следить на официальном сайте авиакомпании. Обратиться в Пулково можно по всем телефонам кол-центра: