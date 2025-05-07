«На чемоданах пока не спят». Что происходит в Пулково, где застряли сотни пассажиров

Алевтина оказалась в числе пассажиров, которые уже находятся в Пулково и не могут вылететь в Египет. «Мы не можем вылететь в Египет “Аэрофлотом” уже 12 часов. Два раза перенесли рейс: с 4:00 на 13:25, теперь на 21:00. Комментариев нет, люди устали, скандалят». Женщина пояснила, что многие не могут уехать домой, так как живут далеко. Она добавила, что среди пассажиров множество семей с детьми.