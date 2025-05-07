Зеленстрой назвал места Минска, где растут ядовитые золотарник и борщевик

Однако, например, площадь обрабатываемых участков в Минске возросла. Так как золотарником в основном засеваются опушки, открытые и труднодоступные места, а если несоблюсти технологии его уничтожения, то распространение ядовитого растения будет продолжаться. Но еще в отличии от борщевика золотарник размножается не только семенами, но и корневищами.