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Зеленстрой назвал места Минска, где растут ядовитые золотарник и борщевик

Минскзеленстрой назвал места распространения ядовитых золотарника и борщевика в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Минске сильнее всего распространены опасные золотарник и борщевик, пишет БелТА.

Так, в «Минскзеленстрое» сообщили, что в Минске в начале 2025-го борщевик Сосновского выявили на 14,2 гектара городских территорий, а золотарником канадским захвачено 219,2 гектара земель в столице. При этом наибольшие площади золотарник «захватил» в Партизанском районе, а борщевика больше всего произрастает в Ленинском районе.

— В сравнении с общей площадью Минска цифры небольшие — меньше 0,1%, если брать в сумме, — уточнила заведующая агрохимической лабораторией «Минскзеленстроя» Наталья Петлицкая.

Однако, например, площадь обрабатываемых участков в Минске возросла. Так как золотарником в основном засеваются опушки, открытые и труднодоступные места, а если несоблюсти технологии его уничтожения, то распространение ядовитого растения будет продолжаться. Но еще в отличии от борщевика золотарник размножается не только семенами, но и корневищами.

Чтобы уничтожать опасные инвазивные растения в Минске разработали план мероприятий, определив даты и сроки проведения работ.

Напомним, борщевик, разрастаясь, полностью деформирует естественные системы и несет угрозу здоровью человека, так как попадая на кожу — оставляет сильнейшие ожоги. Также и золотарник канадский по степени опасности для природы стоит в одном ряду с борщевиком Сосновского, превосходя его в плане полного вытеснения из экосистем аборигенных растений.

Ранее мы писали, что в Беларуси бьют тревогу из-за нового ядовитого растения.

Еще ученые сказали об опасных рыбах и других инвазивных видах, которые быстро распространяются в Беларуси: звездчатая пуголовка, бычки, американский сомик и переносящие чуму раки.

А еще власти опровергли сообщения о ядовитой воде в бутылках на 9 Мая в Беларуси.