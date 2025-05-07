В Самарской области прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы

В посёлке Алексеевка городского округа Кинель 7 мая прошла ежегодная областная эстафета по лёгкой атлетике. Её проведение приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти братьев Володичкиных, погибших на фронтах войны.
Перед началом соревнований состоялось возложение цветов к мемориалу семьи Володичкиных. В церемонии приняли участие первые лица региона и организаторы мероприятия.
Соревнования проходили по четырём категориям команд. Всего участвовало 21 команда, преодолевшая дистанцию длиной от 200 до 900 метров.
Итоги распределились следующим образом:
— Команды школ: первое место занял образовательный центр «Гармония» (Отрадный), второе школа № 5 имени Бочарикова (Новокуйбышевск), третье школа № 2 (Усть-Кинельский).
— Команды спортивных школ и средне-специальных учебных заведений: победителями стали спортсмены спортшколы олимпийского резерва № 2 (Самара), вторыми спортшколы олимпийского резерва № 6 (Самара), третьими ссузы Чапаевска.
— Команды вузов: лидирует Самарский государственный технический университет, второе место заняла СамГАУ, третье Самарский национальный исследовательский университет.
— Команды предприятий и организаций: победителем стал спортивный клуб «Кинель», второе место заняли пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Самарской области.
Организаторы отмечают высокий интерес спортсменов разного возраста и выражают надежду на дальнейшее расширение участия в эстафетах подобного формата.
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