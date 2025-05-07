В Самарской области прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы

В посёлке Алексеевка городского округа Кинель 7 мая прошла ежегодная областная эстафета по лёгкой атлетике. Её проведение приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти братьев Володичкиных, погибших на фронтах войны.