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В майские праздники на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки ГАИ

Глава ГАИ Башкирии предупредил об усиленных проверках водителей в праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

В период предстоящих праздничных мероприятий на территории Башкирии пройдет второй этап спецоперации «Безопасная дорога». Об этом напомнил в социальных сетях глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По его словам, особое внимание сотрудников ведомства будет уделено участкам с повышенной аварийностью. Для усиления контроля сформированы дополнительные мобильные группы ДПС, которые задействуют на основных магистралях региона, сказал Севастьянов.

Основными задачами массовых проверок станут профилактика аварий и пресечение наиболее опасных нарушений ПДД, в первую очередь, управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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