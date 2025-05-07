Любинский проспект в Омске станет полностью пешеходным

Одно из любимых мест прогулок омичей — Любинский проспект — по выходным дням может стать полностью пешеходным. Идея рассматривалась на оперативном совещании под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, реализация проекта «Пешеходный Любинский» необходима Омску в связи с его новым статусом культурной и молодежной столицы. В Омске будет проходить множество культурных и спортивных мероприятий. Любинский проспект станет одной из площадок для их проведения. Предполагается, что для движения транспорта Любинский проспект будет перекрываться по выходным и праздничным дням.
Ранее мы писали о том, как преобразится набережная Тухачевского.