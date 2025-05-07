Калининградцам рассказали, где посмотреть трансляцию Парада Победы

На главной площади в Калининграде 9 мая состоится военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Прямую трансляцию торжественного события можно будет увидеть:
— на сайте gov39.ru/ и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/gov39 и «Одноклассники» ok.ru/gov39;
— на сайте vesti-kaliningrad.ru ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: vk.com/vesti39 и t.me/gtrk_kaliningrad;
— на телеканале «Запад 24» zapad-24.ru/ (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);
— на телеканале «Каскад» (21-ая кнопка) и на странице kaskad.tv/efir телекомпании.
Сигнал, также, будет на федеральном Россия 24.
Так же в Калининграде обещают показать часть шествия Бессмертного полка.