Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцам рассказали, где посмотреть трансляцию Парада Победы

Трансляция парада начнется в 9:30.

На главной площади в Калининграде 9 мая состоится военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Прямую трансляцию торжественного события можно будет увидеть:

— на сайте gov39.ru/ и в официальных пабликах правительства Калининградской области: в социальных сетях «ВКонтакте» vk.com/gov39 и «Одноклассники» ok.ru/gov39;

— на сайте vesti-kaliningrad.ru ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании: vk.com/vesti39 и t.me/gtrk_kaliningrad;

— на телеканале «Запад 24» zapad-24.ru/ (22-ая кнопка во всех кабельных операторах);

— на телеканале «Каскад» (21-ая кнопка) и на странице kaskad.tv/efir телекомпании.

Сигнал, также, будет на федеральном Россия 24.

Так же в Калининграде обещают показать часть шествия Бессмертного полка.