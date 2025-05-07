Парад Победы в Москве 9 мая 2025: прямая онлайн-трансляция

Поэтому все больше россиян в последние дни задаются вопросом о том, как оказаться на Красной площади во время Парады Победы в Москве. Только ответ печальный: если вы не ветеран Великой Отечественной войны или не его родственник или вдова, не министерский работник, не труженник тыла, не военный чиновник или не лидер какой-либо страны — никак. Красная площадь не вместит более двух тысяч человек на трибунах.