Парад Победы в Москве 9 мая 2025: прямая онлайн-трансляция

Граждане предвкушают в День Победы в Москве мероприятие невиданного масштаба. По словам помощника лидера России Юрия Ушакова, в параде примут участие иностранные военные, а среди гостей ожидается 29 глав стран и правительств.
На сегодня о готовности приехать на Парад Победы в Москве уже заявили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сербский президент Александр Вучич, лидеры Бразилии, Вьетнама, Гвинеи-Бисау и Египта Луис Инасиу Лула да Силва, То Лам, Умару Сисоку Эмбало и Абдель Фаттах ас-Сиси, главы Белоруссии, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии Александр Лукашенко, Сердар Бердымухамедов, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиеев и Садыр Жапаров, президент Венесуэлы Николас Мадуро, руководители Таджикистана, Азербайджана, Абхазии и Монголии Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Бадра Гунба и Ухнаагийн Хурэлсух, премьер-министры Лаоса, Мьянмы, Папуа — Новой Гвинеи, Эфиопии и Армении Тхонглун Сисулит, Мин Аун Хлайн, Джеймс Марапе, Абий Ахмед Али и Никол Пашинян, лидеры Республики Сербской, Палестины, Зимбабве и Южной Осетии Милорад Додик, Махмуд Аббас, Эммерсон Мнангагва и Алан Гаглоев, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, главы Палестинкой национальной автономии и Кубы Махмуд Аббас и Мигель Диас-Канель, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин и председательница Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.
Поэтому все больше россиян в последние дни задаются вопросом о том, как оказаться на Красной площади во время Парады Победы в Москве. Только ответ печальный: если вы не ветеран Великой Отечественной войны или не его родственник или вдова, не министерский работник, не труженник тыла, не военный чиновник или не лидер какой-либо страны — никак. Красная площадь не вместит более двух тысяч человек на трибунах.
Хороший вариант посмотреть не по телевизору — занять местечко поблизости. В прошлые годы москвичи и гости столицы любовались мероприятием воочию у станций метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская» и «Баррикадная». Еще более отличный вариант для наблюдения за красочным действом словно с первого зрительского ряда — трансляция Парада Победы в Москве в 2025 году.