Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы

Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы установили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания.