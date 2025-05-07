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Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы

Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 1 сентября 2025 года.

«Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоемкость воспитательной и иной педагогической работы педагога, не являющейся преподавательской (например, методической), и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников», — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Согласно нормам, которые установило министерство, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и ряду других учителей.

Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы установили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания.

«Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих, присмотр и уход за детьми», — уточняется в документе.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.