Все на шашлыки! В Крыму не поступало жалоб на некачественное мясо в преддверии майских праздников

В Крыму в преддверии майских праздников и «шашлычного бума» озаботились качеством мяса. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю «Крымской газете», в прошлом году специалисты провели анализ около 900 образцов мясной продукции, и только в восьми из них была обнаружена кишечная палочка.