Все на шашлыки! В Крыму не поступало жалоб на некачественное мясо в преддверии майских праздников

В Крыму в преддверии майских праздников и «шашлычного бума» озаботились качеством мяса. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю «Крымской газете», в прошлом году специалисты провели анализ около 900 образцов мясной продукции, и только в восьми из них была обнаружена кишечная палочка.
«В этом году пока ни одного случая. Жалоб от жителей на мясо не поступало, пищевых отравлений зарегистрировано не было», — отметила специалист.
Тем не менее, отсутствие кишечной палочки не всегда является гарантией безопасности продукта.
По словам главы ведомства, зачастую наблюдается превышение допустимого уровня микробного загрязнения. Это свидетельствует о том, что мясо хранилось неправильно, транспортировалось в ненадлежащих условиях или обрабатывалось при антисанитарии. Заражение может произойти при несоблюдении санитарных норм. Еще одна распространенная проблема — повторная заморозка мяса. Это серьезное нарушение, которое значительно ухудшает безопасность продукта, заключила Пеньковская.