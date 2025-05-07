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Челябинский кинотеатр «Победа» возвращается к работе

В Челябинске к работе возвращается кинотеатр «Победа», ранее закрытый из-за смены юридического лица. Об этом в среду, 7 мая, сообщили в группе заведения во «ВКонтакте».

Источник: Кинотеатр «Победа»/Vk.com

— Теперь мы муниципальный кинотеатр, присоединённый к городу, — говорится в паблике. — Первый рабочий день — 8 мая. Он будет сокращённым — с 16:00 до 21:00.

В кинотеатре уточнили, что официальный сайт заведения остался прежним — pobeda74.ru. Посетив его, можно ознакомиться с расписанием сеансов.

Напомним, о предстоящем закрытии «Победы» стало известно в середине апреля. Владельцы кинотеатра тогда сообщили, что в ближайшее время он перейдёт под контроль мэрии Челябинска, превратившись из частного в муниципальный.